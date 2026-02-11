Este miércoles desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las y los mexicanos a solidarizarse con Cuba para el envío de ayuda humanitaria. "Sé que hay grupos de la sociedad que están organizándose para juntar víveres, y si lo pueden entregar, también se enviará", apuntó tras dar a conocer que más de 800 toneladas de insumos llegarán mañana a la isla .

La Mandataria adelantó que el Gobierno de México dará un enlace con organizaciones que lanzaron una campaña para la colecta de víveres. Además, dijo que esta operación, de enviar víveres y medicamentos a Cuba, se repetiría .

Los cargamentos para Cuba

Después de que el pasado domingo, el Gobierno de México envió dos busques cargados con ayuda humanitaria para la isla, cubanos en nuestro país convocaron a una campaña de acopio de medicamentos y comida .

Apelando a la "solidaridad", "fraternidad" y "hermandad" de las personas mexicanas, el Colectivo de Solidaridad Militante "Va por Cuba" y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí AC, pidieron participar en una campaña de acopio en el Zócalo de la Ciudad de México "para demostrar que Cuba no está sola".

"Para demostrar la inquebrantable amistad entre nuestros pueblos", indicaron que del 14 al 22 de febrero, de las 11:00 a 18:00 horas, se estarán recibiendo:

Leche en polvo

Aceite

Arroz

Frijoles

Lentejas

Azúcar

Atún en lata o sobre

Sardinas

Espagueti

También material quirúrgico y medicamentos como:

Insulina

Jeringas del número 3 y 5

Prednisona de 20 miligramos

Antipiréticos

Metamizol sódico

Complejo B

Diclofenaco de 100 miligramos

Paracetamol

Difenhidramina en tabletas

Set de infusión con aguja

Los grupos convocantes acusaron que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba lleva más de 60 años y su " objetivo es claro: asfixiar ". Denunciaron también el amago del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.

"Este no es un acto de caridad. Es reciprocidad. Es reconocer que la lucha de un pueblo contra el imperio es también nuestra lucha frente a las fuerzas fascistas del imperio por imponer su hegemonía y dominar a Nuestra América. Lo que el bloqueo niega, la solidaridad lo entrega", expresaron.

Te recomendamos: Sheinbaum responde tras presunto uso de drones en la frontera con EU

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF