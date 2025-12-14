La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) firmaron una carta compromiso con nuevas acciones para reforzar la inspección, tratamiento y certificación zoosanitaria del ganado al sur y sureste del país para combatir al gusano barrenador del ganado (GBG).Dicho acuerdo busca asegurar personal técnico suficiente en los centros de acopio autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y agilizar las acciones preventivas contra el gusano barrenador del ganado a través de la corresponsabilidad de productores y acopiadores.Entre los nuevos acuerdos se encuentra garantizar instalaciones adecuadas, médicos veterinarios suficientes y el cumplimiento estricto de las disposiciones sanitarias establecidas para combatir la plaga.Además, la Sader informó en un comunicado que las organizaciones ganaderas serán responsables de proponer los corrales participantes, supervisar avances y promover medidas correctivas cuando se requiera.En tanto, Senasica brindará asesoría técnica a Médicos Veterinarios Responsables Autorizados y a Médicos Veterinarios Terceros Especialistas Autorizados en Movilización para que la aplicación de tratamientos preventivos, inspecciones y certificaciones se realice correctamente, y evaluará de manera periódica el cumplimiento sanitario en los centros de acopio y verificará la operación del nuevo esquema.La CNOG difundirá los lineamientos entre sus organizaciones afiliadas y firmará convenios con aquellas que se sumen al programa, mientras que los propietarios de corrales deberán garantizar infraestructura y personal para asegurar el manejo adecuado del ganado antes de su envío a engorda.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV