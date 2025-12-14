La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) firmaron una carta compromiso con nuevas acciones para reforzar la inspección, tratamiento y certificación zoosanitaria del ganado al sur y sureste del país para combatir al gusano barrenador del ganado (GBG).

Dicho acuerdo busca asegurar personal técnico suficiente en los centros de acopio autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y agilizar las acciones preventivas contra el gusano barrenador del ganado a través de la corresponsabilidad de productores y acopiadores.

Entre los nuevos acuerdos se encuentra garantizar instalaciones adecuadas, médicos veterinarios suficientes y el cumplimiento estricto de las disposiciones sanitarias establecidas para combatir la plaga.

Además, la Sader informó en un comunicado que las organizaciones ganaderas serán responsables de proponer los corrales participantes, supervisar avances y promover medidas correctivas cuando se requiera.

En tanto, Senasica brindará asesoría técnica a Médicos Veterinarios Responsables Autorizados y a Médicos Veterinarios Terceros Especialistas Autorizados en Movilización para que la aplicación de tratamientos preventivos, inspecciones y certificaciones se realice correctamente, y evaluará de manera periódica el cumplimiento sanitario en los centros de acopio y verificará la operación del nuevo esquema.

La CNOG difundirá los lineamientos entre sus organizaciones afiliadas y firmará convenios con aquellas que se sumen al programa, mientras que los propietarios de corrales deberán garantizar infraestructura y personal para asegurar el manejo adecuado del ganado antes de su envío a engorda.

