¿Cuándo llegarán las Lentejas del Bienestar a las tiendas de México?

A través de la marca Bienestar, el Gobierno de México ha lanzado productos como chocolate, leche, café, miel, frijol, tortillas y totopos. Ahora, a esta lista se le suma Lentejas Bienestar, producto anunciado la semana pasada en el marco del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

Durante la conferencia la Mañanera del Pueblo en miércoles pasado, en donde se presentaron los avances de dicha medida implementada en la entidad tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, informó que bajo la producción de Lentejas Bienestar se apoyará a las y los pequeños productores michoacanos.

"Ya iniciamos el trabajo con pequeñas y pequeños productores de lentejas, ya iniciamos este trabajo. Como las y los compañeros tenían lentejas, empezamos por instrucción de nuestra Presidenta a poder, directamente, acopiar esas lentejas para que ellos no se quedaran con inventarios. Lenteja de excelente calidad; como habíamos mencionado: Michoacán es el principal productor de lenteja en nuestro país.

"¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que la lenteja michoacana, lenteja mexicana, pueda llegar a las diferentes Tiendas Bienestar de Michoacán para las diferentes partes de México".

¿Cuándo llegarán Lentejas Bienestar a las tiendas?

En Palacio Nacional, Albores González señaló que en enero comenzará la distribución de esta legumbre ya embolsada con la marca Bienestar en todas las Tiendas Bienestar del país. "Vamos a empezar a tener en estos meses, diciembre y enero, esta marca de esta lenteja, mientras está ya el embobinado de lo que será nuestra marca de lenteja, que así quedará".

Frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la directora general de Alimentación para el Bienestar destacó que el miércoles se recogerían las primeras 30 toneladas de lentejas.

Se busca apoyar a pequeños productores, dice Claudia Sheinbaum

El 7 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició con el lanzamiento de diversos productos bajo la marca Bienestar, con los cuales se apoyaría a pequeñas y pequeños productores, y los cuales se venderían en las Tiendas del Bienestar de todo el país.

Ese día en Cuitzeo, Michoacán, adelantó que se iniciaría con la producción de Café Bienestar, para venderse en una presentación de café soluble. El 4 de abril, anunció la producción de Chocolate de Bienestar con el objetivo de apoyar a pequeños productores de cacao de pueblos y comunidades indígenas de Tabasco y Chiapas, y que estos también se comercializarán en las Tiendas Bienestar.

Chocolate Bienestar desató polémica tras revelarse que contaba con tres sellos por exceso de azúcar, a lo cual la Mandataria federal respondió que el dulce contaba con menos azúcar que los comercializados.

Una semana después, en Zacatecas, anunció también el lanzamiento del Frijol Bienestar, el cual, indicó, buscaba fortalecer la autosuficiencia duplicando la producción a 300 toneladas como parte de las acciones del Plan México.

MB

