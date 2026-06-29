La Comisión Permanente del Congreso de la Unión perfila la ratificación del ex embajador de México, Esteban Moctezuma Barragán, como nuevo representante diplomático ante la Unión Europea.

Esta designación de la Presidenta Sheinbaum cobra especial relevancia tras la reciente firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Interino entre México y el bloque europeo, instrumentos que abrirán una nueva etapa en la relación política, económica y comercial con los 27 países que integran la UE.

El nombramiento podría ser recibido hoy por la Comisión Permanente y ya existe consenso para que sea avalado por el pleno el miércoles.

El presidente de la Primera Comisión de la Permanente y de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, confirmó que el expediente está listo para iniciar su trámite legislativo y expresó su confianza en que Moctezuma realizará una gestión exitosa en Bruselas, Bélgica.

CT