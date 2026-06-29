Lunes, 29 de Junio 2026

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Congreso alista la ratificación de Esteban Moctezuma Barragán

Se espera que el nombramiento sea recibido hoy por la Comisión Permanente, con el objetivo de que el pleno lo avale formalmente el próximo miércoles

Por: El Universal

El ex embajador se perfila para representar a México en Bruselas. ESPECIAL

El ex embajador se perfila para representar a México en Bruselas. ESPECIAL

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión perfila la ratificación del ex embajador de México, Esteban Moctezuma Barragán, como nuevo representante diplomático ante la Unión Europea.

Esta designación de la Presidenta Sheinbaum cobra especial relevancia tras la reciente firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Interino entre México y el bloque europeo, instrumentos que abrirán una nueva etapa en la relación política, económica y comercial con los 27 países que integran la UE.

El nombramiento podría ser recibido hoy por la Comisión Permanente y ya existe consenso para que sea avalado por el pleno el miércoles.

El presidente de la Primera Comisión de la Permanente y de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, confirmó que el expediente está listo para iniciar su trámite legislativo y expresó su confianza en que Moctezuma realizará una gestión exitosa en Bruselas, Bélgica.

CT

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