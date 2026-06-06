La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y podrá seguirse en vivo a través de televisión de paga, streaming y en espacios públicos habilitados para el torneo. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica y contará con la participación de artistas como Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

De acuerdo con la FIFA, México dará inicio al torneo con una celebración que combinará música, danza y arte, colocando a la cultura mexicana en el centro del escenario mundial. El evento marcará el comienzo de una Copa del Mundo que se disputará entre Canadá, México y Estados Unidos en punto de las 13:00 horas.

Artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026

La FIFA informó que la ceremonia de apertura reunirá a algunas de las voces más reconocidas de la música internacional. Los artistas que participarán en el espectáculo son Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Estos talentos darán vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante una presentación que servirá como antesala del arranque del torneo.

La ceremonia forma parte de una trilogía de espectáculos inaugurales que continuará en Canadá y Estados Unidos. Según la FIFA, las tres presentaciones fueron producidas en colaboración con Balich Wonder Studio y estarán conectadas por un concepto creativo común inspirado en el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y la cultura de cada país anfitrión.

En el caso de México, la propuesta visual estará inspirada en el papel picado, elemento que la organización describe como un símbolo de tradición, artesanía y alegría.

Horario y dónde ver en vivo la inauguración del Mundial 2026

La inauguración se realizará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, recinto con capacidad para 83 mil espectadores.

El espectáculo comenzará a las siguientes horas:

11:30 horas del Centro de México

12:30 horas (11 de junio): Colombia, Ecuador y Panamá

13:30 horas (11 de junio): Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Haití y Curazao

14:30 horas (11 de junio): Argentina, Brasil y Uruguay

16:30 horas (11 de junio): Cabo Verde

17:30 horas (11 de junio): Costa de Marfil, Ghana y Senegal

18:30 horas (11 de junio): Inglaterra, Escocia, Portugal, Argelia, Marruecos, Túnez y República Democrática del Congo

19:30 horas (11 de junio): Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Croacia, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza y Sudáfrica

20:30 horas (11 de junio): Türkiye, Egipto, Arabia Saudí, Jordania y Qatar

21:00 horas (11 de junio): Irán

21:30 horas (11 de junio): Emiratos Árabes Unidos

22:30 horas (11 de junio): Uzbekistán

02:30 horas (12 de junio): Japón y República de Corea

03:30 horas (12 de junio): Australia

05:30 horas (12 de junio): Nueva Zelanda

La duración será de alrededor de 90 minutos antes del inicio del partido entre México y Sudáfrica, pactado para las 13:00 horas.

La FIFA también señaló que las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial y que los aficionados podrán acceder a distintas experiencias previas al partido, incluyendo activaciones exclusivas y recompensas.

Quienes no hayan conseguido boletos para asistir al Estadio Ciudad de México podrán seguir la ceremonia inaugural del Mundial 2026 desde distintas plataformas. La cobertura estará disponible a través de TUDN y Azteca 7, canales que transmitirán el espectáculo de apertura, la previa y el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Además, la ceremonia también podrá verse en ViX, plataforma de streaming que ofrecerá la transmisión en vivo tanto de la inauguración como del primer encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fecha y hora : Jueves 11 de junio, 11:30 horas (tiempo del centro de México)

: Jueves 11 de junio, 11:30 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Ciudad de México, Ciudad de México

Estadio Ciudad de México, Ciudad de México Transmisión (canales): TUDN y Azteca 7, Canal 5, ViX Premium

TUDN y Azteca 7, Canal 5, ViX Premium Partido inaugural: México vs Sudáfrica

México vs Sudáfrica Horario del partido: 13:00 horas.

FIFA Fan Festival

Otra alternativa para seguir la ceremonia inaugural del Mundial 2026 será acudir a alguno de los FIFA Fan Festival oficiales instalados en México. En la Ciudad de México, el festival se ubicará en el Zócalo capitalino, donde se colocarán pantallas gigantes para que los aficionados puedan disfrutar gratuitamente de la inauguración y de los partidos del torneo.

En Guadalajara, la sede oficial estará en la Plaza de la Liberación, en pleno Centro Histórico, entre la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado. Además, se habilitarán espacios complementarios en la Basílica de Zapopan, el Auditorio Benito Juárez y algunas plazas comerciales para recibir a los asistentes.

Por su parte, en Monterrey, el FIFA Fan Festival se realizará en el Parque Fundidora, recinto que contará con pantallas gigantes y capacidad para recibir a miles de aficionados durante la Copa del Mundo.

Los festivales oficiales operarán de forma gratuita del 11 de junio al 19 de julio de 2026, ofreciendo una opción para quienes deseen vivir el ambiente mundialista fuera de casa y seguir tanto la ceremonia inaugural como los encuentros del torneo.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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