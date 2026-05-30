Este sábado 30 de mayo, el exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, reapareció en público con un video grabado en el Jardín Botánico de Culiacán, desde donde desmintió las versiones que circulaban respecto a una presunta entrega ante autoridades de Estados Unidos, luego de ser uno de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia estadounidense por presuntos nexos con el crimen organizado.

El mensaje de Marco Antonio Almanza

"Aquí andamos en el Botánico haciendo un poco de ejercicio. Mi nombre es Marco Antonio Almanza Avilés, soy de aquí, de Culiacán, Sinaloa. El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. Yo el día martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación con las cuales sigo firme, pero con la desacreditación que me vienen dando en otros medios no estoy de acuerdo; digan la verdad, que para eso están los medios de comunicación" mencionó Almanza Avilés.

La aparición de Almanza Avilés se da luego de que se hablara de manera extraoficial que se habría entregado ante las autoridades estadounidenses. De parte de Estados Unidos tampoco existe una confirmación oficial respecto a una detención, entrega o procedimiento judicial en su contra.

En las declaraciones a las que hace referencia en el video de este sábado, el funcionario en licencia se expresó dispuesto a colaborar con las autoridades mexicanas y que no se entregaría a los Estados Unidos. Al momento, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que ninguno de los acusados se ha escondido y que al menos cinco de los diez acusados ya comparecieron a dar declaraciones.

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OB