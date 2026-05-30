El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este sábado la detención de Jesús "N", presidente municipal de Cuautla, Morelos, como parte de las acciones realizadas dentro del Operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

A través de sus redes sociales, el funcionario federal señaló que la captura del alcalde fue realizada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el mensaje difundido por García Harfuch, la acción forma parte de la continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Detención de Jesús "N" en Cuautla

En su publicación, García Harfuch indicó que Jesús "N", identificado como alcalde de Cuautla, Morelos, fue detenido este día como resultado de una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la República.

El secretario de Seguridad precisó que la captura fue posible gracias a la participación del Gabinete de Seguridad y al trabajo realizado por el Centro Nacional de Inteligencia.

La información difundida por el funcionario no incluye detalles adicionales sobre los hechos que dieron origen a la orden de aprehensión ni sobre el proceso judicial que enfrenta el alcalde.

X / @OHarfuch

Operativo Enjambre y acciones de seguridad en Morelos

De acuerdo con García Harfuch, esta detención se suma a las acciones que se han llevado a cabo en los últimos días en el estado de Morelos.

El funcionario explicó que estos resultados derivan del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril.

La captura de Jesús "N" fue presentada como parte de las operaciones desarrolladas dentro del Operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsadas por el Gobierno de México.

Más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos

En el mismo mensaje, García Harfuch informó que, con esta operación, suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos.

Asimismo, detalló que entre las personas arrestadas se encuentran siete presidentes municipales que actualmente se encontraban en funciones.

El secretario de Seguridad destacó que estas acciones forman parte de la estrategia implementada por las autoridades federales para combatir conductas vinculadas con la delincuencia.

Gobierno de México reitera política de cero impunidad

Al dar a conocer la detención, García Harfuch aseguró que el Gobierno de México mantiene una política de "cero impunidad" frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales.

La declaración fue emitida junto con el reporte de la captura de Jesús "N", presidente municipal de Cuautla, Morelos, y en el contexto de las acciones que las autoridades federales han desarrollado recientemente en esa entidad.

Con esta detención, el Gobierno Federal informó que continúan las acciones derivadas del Operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión , las cuales han derivado en la captura de más de 85 funcionarios y exfuncionarios, incluidos siete alcaldes en funciones.

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