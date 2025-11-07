Con el reporte de otra persona sin vida en Veracruz , se elevó a 83 el número de fallecidos en México debido a las inundaciones registradas a principios de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, de acuerdo a la última actualización del micrositio del Gobierno de México.

La página dedicada a la actualización de estos datos detalla que tras las afectaciones por las lluvias en las cinco entidades, Veracruz es el estado que reporta el mayor número de fallecidos, con 37; seguido de Puebla con 23; Hidalgo con 22; Querétaro con una persona sin vida y San Luis Potosí se mantiene sin decesos.

Además, se informó que hasta el momento, 16 personas siguen sin ser localizadas, cuatro de ellas en Ilamatlán, Veracruz; una en Chicontepec y otra en Poza Rica, ambos municipios veracruzanos. También hay una persona desaparecida en Huauchinango, Puebla; siete en Tianguistengo, Hidalgo, así como una en Xochiatipan y otra en Las Pilas, dos municipios hidalguenses.

Esta mañana de viernes 7 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia "La Mañanera del pueblo" que los puentes aéreos siguen, esto, en busca de auxiliar a las comunidades incomunicadas en Veracruz e Hidalgo, regiones principalmente afectadas por las inundaciones del mes pasado.

La jefa del Ejecutivo también recordó que será a partir del 10 de noviembre cuando comience la distribución del segundo apoyo económico a los damnificados en los estados. Asimismo, se seguirán repartiendo despensas y enseres domésticos en las localidades dañadas.

