El Custodio: Quién es el youtuber señalado de asesinar a tres presuntos invasores

Roberto Carlos, conocido en plataformas digitales como “El Custodio”, es un creador de contenido mexicano especializado en temas de seguridad pública y privada. Su canal de YouTube, que reúne a más de cuatro millones de suscriptores, ofrece material sobre formación para guardias y policías, además de reseñas de equipo táctico y consejos para profesionales del sector.

En abril de 2025, el youtuber difundió dos videos extensos acerca del caso de Doña Carlota, una mujer de 74 años que disparó contra dos hombres que presuntamente alojaron en su vivienda sin autorización. En una de esas grabaciones, Carlos comentó: “Este tipo de videos nos da gusto a las personas”, y agregó que en circunstancias como la de Carlota, “el bueno gana y el malo obtiene una consecuencia de sus acciones”.

El canal de “El Custodio” se presenta como un espacio dedicado a mostrar la realidad de las empresas de seguridad privada en México, con la intención de revelar información que, según su creador, algunas compañías prefieren mantener en secreto.

El 3 de noviembre de 2025, Roberto Carlos se vio involucrado en un hecho violento en Acolman, Estado de México. De acuerdo con su propia versión, registrada en video, disparó contra tres personas que supuestamente intentaron invadir su vivienda y lo amenazaron de muerte. El suceso dejó tres fallecidos (dos hombres y una mujer) y una persona lesionada.

El ataque ocurrió en una casa ubicada sobre el Boulevard Lago del Real, donde las tres víctimas perdieron la vida a causa de impactos de bala. La cuarta persona fue trasladada al Hospital General de Axapusco, donde se reportó como estable. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de los fallecidos.

Tras los hechos, Roberto Carlos publicó en sus redes sociales una grabación en la que aparece armado, afirmando haber actuado en “legítima defensa”. En dicho video, explicó que había sido objeto de amenazas y que las personas abatidas intentaban apropiarse de su propiedad. “Tuve que defenderme, ya que estas personas eran invasoras de casa y amenazaban con matarme. Lo lamento, pero tuvo que ser así”, declaró antes de retirarse del lugar.

BB