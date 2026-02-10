Explosión en un ducto de Pemex en Oaxaca deja a tres fallecidos y seis heridos

La explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y seis lesionadas.

Esta explosión ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente un incendio en el predio donde se sitúa la estación de rebombeo, según informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca.

La dependencia agregó que las personas lesionadas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica; mientras que en el lugar continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia.

Gobernador de Oaxaca lamenta fallecidos tras explosión en ducto de Pemex

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, dio a conocer el accidente a través de su cuenta en X y aseguró que instruyó a las autoridades a brindar atención inmediata al incendio y a las personas afectadas, con todo el apoyo necesario, asimismo, lamentó que el hecho haya dejado tres personas fallecidas y expresó su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas.

“Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata. Lamentablemente tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares” escribió el gobernador.

Derivado de la explosión de un ducto de PEMEX en la localidad Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, he girado instrucciones para brindar todo el apoyo necesario.



Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido…— Salomón Jara Cruz (@salomonj) February 10, 2026

Pemex informa sobre explosión en Oaxaca

Pemex informó que atendió un reporte de siniestro en el ducto Nuevo Teapa–Salina Cruz, a la altura de la localidad de Loma Larga, en Oaxaca, mientras se realizaban trabajos de inyección de nitrógeno.

La empresa expresó sus condolencias a los familiares y amigos de los trabajadores que perdieron la vida y reiteró su solidaridad y acompañamiento a los deudos, a quienes aseguró que brindará apoyo institucional.

En tanto, personal de la Secretaría de Marina y de Pemex acordonó la zona y activó los protocolos correspondientes de atención a emergencias.

