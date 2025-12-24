Sheinbaum desea feliz Navidad a las familias mexicanas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió la noche de este martes un mensaje de Navidad a las familias mexicanas, en el que destacó que en cada región del país prevalecen la esperanza, el amor y la fraternidad.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la mandataria subrayó que estas fechas invitan a reflexionar sobre la importancia de los valores, así como del cariño y la solidaridad hacia los demás, la familia y México.

"Deseamos feliz Navidad a todas las familias mexicanas. Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país.

"Lo más importante son los valores y el amor por los demás, por la familia y por nuestro querido México".

Acompañada por su esposo Jesús María Tarriba, la Mandataria federal señaló que lo más importante no es lo material, sino los valores, el amor por los demás. el amor por la familia y el amor a México.

"Que esta Nochebuena nos abrace como nación, que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza. Que el orgullo de ser mexicano nos acompañe hoy y siempre.

"Nuestra grandeza cultural nos alimenta. Recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores, el amor por los demás. el amor por la familia y el amor a nuestro querido México".

En el video grabado en los pasillos de Palacio Nacional, en donde destacó el árbol de Navidad que fue adornado con juguetes tradicionales mexicanos y nochebuenas, la presidente Claudia Sheinbaum recordó a los millones de paisanas y paisanas que estén lejos de sus familias en México.

También reconoció la labor que realizan trabajadoras y trabajadores que están lejos de casa esta Nochebuena para que otros estén a salvo, como bomberas, bomberos, trabajadoras y trabajadores de la salud y del transporte, policías, e integrantes de las Fuerzas Armadas.

"Sabemos que esta noche en cada rincón del país hay siempre esperanza. En una casa, en un barrio, colonia de las ciudades, en un pequeño pueblo, en el campo, en la costa y en el desierto, en el norte, en el centro y en el sur, sureste de nuestro hermoso México, hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanas y mexicanos".

Afirmó que los mexicanos somos un pueblo que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierten lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida los suyos.

"Somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña.

"Damos gracias a nuestras madres y padres, a nuestras abuelas y abuelos que nos enseñaron a resistir con dignidad y a querer con el alma. Gracias también a todas las niñas y a los niños que nos recuerdan todos los días por qué vale la pena luchar".

El esposo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús María Tarriba, deseó la mejor de las Navidades para todos los mexicanos.

"Con todo nuestro cariño, les deseamos la mejor de las Navidades y que la pase en paz y unión. ¡Felicidades!".

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, hizo votos para que en estos momentos de encuentro y reflexión sea la solidaridad, el vínculo que nos una en comunidad y que la prosperidad compartida llegue a todos los hogares del pueblo de México.

En un video mensaje difundido en redes sociales, la legisladora de Morena aseguró que la Cámara de Senadores continuará legislando para que el bienestar sea una realidad y que llegue, sobre todo, a las familias que más lo necesitan.

La senadora agradeció cada gesto de confianza, cada palabra de aliento y "por creer en este gran movimiento de transformación que es por y para el pueblo de México".

"En esta temporada de encuentro y reflexión, deseo que la solidaridad nos siga uniendo como comunidad, que la prosperidad compartida llegue a todos los hogares y que el bienestar sea una realidad.

"Gracias por cada gesto de confianza, por cada palabra de aliento y por creer en este gran movimiento que es por y para el pueblo de México.

"¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! Les mando un muy muy fuerte abrazo", expresó.

