Este es el banco que SÍ abrirá el jueves 25 de diciembre

El Gobierno de México estableció que el 25 de diciembre es uno de los días feriados e inhábiles del año, por lo que gran parte de los trabajadores no labora, incluidos los empleados de instituciones bancarias , Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y entidades de ahorro y crédito popular.

Esta disposición fue avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual señaló que los bancos en México tienen permitido suspender operaciones durante todo el día. No obstante, esta medida queda sujeta a las políticas internas de cada institución, por lo que algunas optan por mantener sus servicios activos.

Durante la Navidad, contar con un banco disponible resulta especialmente importante, ya que suelen surgir gastos imprevistos que pueden afectar la celebración. Sin embargo, la mayoría de las instituciones decide cerrar sus puertas y suspender actividades para permitir que sus colaboradores descansen y pasen tiempo con sus familias.

Aun así, existe un banco en México que decidió continuar operando para brindar atención a sus clientes y asegurar que cuenten con respaldo financiero durante las fechas festivas.

¿Qué banco estará abierto en Navidad?

A través de sus redes sociales, Banco Azteca confirmó que el próximo 25 de diciembre sus sucursales operarán en su horario habitual para atender a los usuarios que requieran de sus servicios.

“Este 25 de diciembre, cuando muchos cierran, en Banco Azteca sí abrimos. Porque nuestro compromiso con nuestros clientes es primero”, señaló la institución en su mensaje.

Con esta decisión, Banco Azteca refuerza su compromiso con sus cuentahabientes al ofrecer atención durante todo el año.

Para quienes no cuenten con una cuenta en Banco Azteca o busquen alternativas durante el día festivo, existen otras opciones disponibles, como:

Banca móvil y en línea: Disponible los 365 días del año para pagos, consultas y transferencias (SPEI).

Disponible los 365 días del año para pagos, consultas y transferencias (SPEI). Cajeros automáticos: Funcionan las 24 horas, todos los días.

Funcionan las 24 horas, todos los días. Tiendas de conveniencia y supermercados: Algunas cadenas permiten realizar depósitos y retiros.

Por otro lado, si la fecha límite para pagar una tarjeta de crédito o algún servicio coincide con un día inhábil, como el 25 de diciembre, no se aplicarán recargos ni penalizaciones. La legislación vigente establece que el pago puede realizarse el siguiente día hábil.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en este caso la fecha límite se recorre al viernes 26 de diciembre de 2025, cuando las sucursales bancarias reanudarán operaciones en su horario habitual.

Ante los ajustes en la atención bancaria por las festividades decembrinas, se recomienda adelantar trámites presenciales o utilizar las herramientas digitales para evitar contratiempos y mantener un adecuado control de las finanzas durante la temporada navideña.

