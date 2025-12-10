Aunque muchas personas relacionan el cierre de bancos del 12 de diciembre con la festividad de la Virgen de Guadalupe, la razón oficial no está vinculada a dicha conmemoración religiosa.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer el calendario oficial de días inhábiles para 2025, el cual deberán cumplir todas las instituciones financieras sujetas a su supervisión. Esta programación forma parte de las Disposiciones de carácter general que determinan las fechas en que las entidades deben suspender actividades y cerrar sus instalaciones al público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2024.

Viernes 12: Día del Empleado Bancario

Jueves 25: Navidad

Con esta publicación, la Comisión formaliza los días en los que bancos y demás instituciones financieras deberán suspender cualquier operación de atención al público, conforme a la normativa vigente. El calendario busca proporcionar certeza tanto a los usuarios como a las entidades supervisadas respecto a los periodos en los que los servicios no estarán disponibles.

Como resultado, las instituciones bancarias bajo supervisión de la Comisión permanecerán sin atención al público. Entre las entidades más reconocidas que suspenden operaciones se encuentran Banxico, BBVA, Banorte, HSBC, Santander, Banamex, Inbursa y Scotiabank.

La Ley Federal del Trabajo establece que los bancos deben cerrar en días festivos oficiales. No obstante, aunque las sucursales se mantengan sin actividades, los usuarios pueden continuar realizando operaciones esenciales mediante las aplicaciones digitales y otros canales electrónicos.

¿Qué entidad sí operará el 12 de diciembre?

Una excepción es Banco Azteca, que abrirá el viernes 12 de diciembre en su horario habitual de 09:00 a 21:00 horas, por lo que sus clientes podrán efectuar trámites sin afectaciones.

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aconseja anticipar cualquier trámite para evitar retrasos. También recuerda que las sucursales ubicadas dentro de supermercados o centros comerciales funcionarán con normalidad, aunque podrían presentar mayor afluencia.

Aun con el descanso obligatorio, los multicajeros, practicajas, la banca móvil, la banca en línea y los corresponsales bancarios seguirán disponibles para realizar diversas transacciones sin necesidad de acudir a una sucursal.

