Como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que durante el primer trimestre de 2026 quedará bloqueada la señal telefónica en los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.

"Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión", dijo este pasado martes García Harfuch en la conferencia mañanera.

"Durante el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México" , sentenció.

Además, el gabinete de seguridad informó que a 14 meses del inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha registrado una disminución de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos.

Estrategia contra la extorsión

El titular de la SSPC explicó que desde el inicio de la estrategia nacional contra la extorsión en julio se han recibido más de 102 mil 800 llamadas relacionadas con este delito a través del número 089. Detalló que 77 mil 428 llamadas, equivalentes a 75%, fueron intentos de extorsión que no se consumaron debido a la orientación de los operadores.

Agregó que 14 mil 575 personas llamaron para reportar números extorsivos y que 10 mil 854 denuncias, equivalentes a 11%, correspondieron a extorsiones consumadas que fueron canalizadas a las fiscalías para ser investigadas. Esto permitió integrar 3 mil 684 carpetas de investigación en distintos estados del país.

Sobre los operativos, García Harfuch informó que entre el 6 de julio y el 30 de noviembre se detuvieron 615 personas por extorsión en acciones coordinadas en 22 estados.

El secretario de Seguridad dio a conocer que 12 centros penitenciarios concentran 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089.

Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, indicó que se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión: "Se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales", dijo.

Apuntó García Harfuch que hasta ahora 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante acciones en penales de Tamaulipas y la Ciudad de México, como el bloqueo total del servicio 3G y 4G en Santa Martha Acatitla.

Añadió que el gabinete de seguridad continuará visitando de manera permanente los estados de Sinaloa y Michoacán, donde se mantiene un despliegue continuo de fuerzas federales y reuniones semanales con productores agrícolas y comerciantes.

