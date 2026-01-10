Sheinbaum defiende la independencia y la soberanía nacional tras advertencias de Trump

Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, s obre posibles “ataques” en territorio mexicano para enfrentar a los cárteles , la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existe cooperación con el gobierno estadounidense, aunque dejó en claro que hay un punto que no está sujeto a negociación: la “independencia y la soberanía” de México.

“Lo he dicho: nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria”, expresó durante una asamblea informativa de los programas del Bienestar.

Al hacer referencia al inicio de la llamada Cuarta Transformación en 2018, la jefa del Ejecutivo federal resaltó que México ha mantenido una lucha constante a lo largo de su historia por la independencia y por la justicia social del pueblo mexicano.

Señaló que al país le ha costado alcanzar su independencia, la cual inició en 1810 y se consumó en 1821. Posteriormente, recordó, los liberales mexicanos enfrentaron la invasión francesa y lograron lo que consideró una segunda independencia.

Más tarde, con la Revolución Mexicana, México volvió a luchar por su soberanía. Sheinbaum recordó que en 1914 hubo barcos de Estados Unidos apostados en Veracruz, y que “las mexicanas y los mexicanos dijimos la independencia es algo fundamental para nuestra paz”.

En ese sentido, la titular del Ejecutivo federal afirmó que, a lo largo de la historia, la independencia ha tenido un alto costo para México, por lo que ese principio debe quedar claro en la relación con Estados Unidos.

“Mucho ha costado, por eso siempre decía que cuando dialogamos con cualquier país del mundo y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, queremos a nuestros hermanos mexicanos que vivan bien del otro lado de la frontera”, expresó.

Por ello, la mandataria reiteró que hay un punto que no está en negociación: la “independencia y la soberanía” de la patria mexicana.

Las declaraciones se dan luego de que el pasado jueves, en medio de la intervención en Venezuela, el presidente estadounidense señalara que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga , tras operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer mayores detalles.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista transmitida la noche del jueves por Fox News.

“Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, añadió el mandatario estadounidense.

