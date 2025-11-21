Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 21 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

