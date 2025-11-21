Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 21 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla