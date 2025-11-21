Viernes, 21 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 21 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Chapala
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones