Viernes, 21 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 21 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Tlaquepaque
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey
Clima en Chapala
Clima en El Salto
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Ciudad de México
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tapalpa
Clima en Tonalá
Clima en Mazamitla

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones