Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 21 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 23 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

