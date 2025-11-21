Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 21 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Viernes 28 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en El Salto