Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 21 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Viernes 28 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

