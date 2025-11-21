Viernes, 21 de Noviembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Monterrey para este viernes 21 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Viernes 28 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 15

