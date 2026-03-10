Senadores de oposición manifestaron su respaldo a la iniciativa presidencial para eliminar las llamadas “pensiones doradas” de altos ex funcionarios públicos, que será discutida y votada esta semana, aunque advirtieron problemas en el mecanismo propuesto para establecer el límite de esos ingresos.

Los coordinadores parlamentarios coincidieron en que existen jubilaciones excesivas que deben desaparecer; sin embargo, señalaron posibles dificultades técnicas y jurídicas en la forma planteada para fijar el tope.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que su partido coincide en eliminar ingresos exorbitantes, al señalar que existen pensiones de hasta un millón de pesos mensuales y más de cien beneficiarios que reciben arriba de 400 mil pesos al mes, lo que calificó como “escandaloso e indefendible”.

No obstante, criticó que el límite se pretenda fijar con base en el salario de la persona titular del Poder Ejecutivo.

“La iniciativa está hecha con las patas. Está muy mal planteada, porque lo que pretenden es que el tope máximo de las pensiones se fije en función del sueldo de la Presidenta de la república, lo cual es un absurdo”, señaló.

Añadió que la forma técnica adecuada sería establecer el límite mediante Unidades de Medida y Actualización (UMAS), como ocurre en otros sistemas de pensiones.

Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará a favor al considerar que las pensiones millonarias “no son justificables”.

“Siempre estaremos a favor de que las pensiones millonarias bajen”, afirmó.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también anticipó el respaldo de su bancada, aunque advirtió que la propuesta no resuelve los problemas estructurales del sistema de pensiones en México.

“El problema no está sólo en las pensiones estratosféricas, sino en el conjunto del sistema de pensiones”, señaló.

La iniciativa será discutida hoy en comisiones del Senado.

CT