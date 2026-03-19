Diputados lanzan convocatoria para renovar el INE; elegirán a tres consejeros rumbo a 2035

El pleno de la Cámara de Diputados aprueba, por 408 votos a favor y 35 en contra , el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se emite la convocatoria para que elija tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo del 4 de abril de 2026 al 3 de abril de 2035.

El proceso se llevará a cabo para cubrir las vacantes que dejarán los consejeros Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez, quienes terminarán su periodo que inició en abril de 2017.

INE abre convocatoria; aspirantes deberán presentar ensayo sobre democracia

La convocatoria establece que los aspirantes deberán entregar su documentación de manera digital, del 23 al 27 de marzo. Y deberán entregar un ensayo de autoría inédito, en relación con la función estatal del Instituto Nacional Electoral y su contribución a la democracia, así como de los retos que enfrenta.

La Cámara de Diputados deberá entrevistar a los participantes del 14 al 16 de abril; y el Comité Técnico de Evaluación deberá entregar tres listas con cinco personas cada una, el 20 de abril, bajo los principios de paridad de género para la elección de tres consejeros.

El próximo 22 de abril, a más tardar, la Junta de Coordinación Política notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el acuerdo para votar y elegir a los tres consejeros. Sin embargo, si el 22 de abril no se produzca la notificación, el Pleno de la Cámara de Diputados deberá realizar la designación por insaculación, el 28 de abril de 2026.

México renueva árbitros electorales bajo alerta global por retroceso democrático

Este proceso de renovación en México no ocurre en el vacío, sino en un entorno global donde la independencia de los organismos electorales está bajo presión.

El reporte “El estado de la democracia en el mundo 2024” de IDEA Internacional destaca que, en los últimos años, la credibilidad de las elecciones ha disminuido en una de cada cinco naciones y la autonomía de los árbitros electorales enfrenta desafíos crecientes frente a los poderes ejecutivos.

La vigilancia sobre la designación de estos tres consejeros será crucial para medir la salud institucional de México frente a esta tendencia global de retroceso democrático.

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