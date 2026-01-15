Luego de que el Papa León XIV manifestara su "deseo e interés" de visitar "pronto" a México en una audiencia privada con el Arzobispo Primado Carlos Aguiar Retes, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que retomará contactos con el Vaticano para fijar una fecha.

"No hemos recibido algo formal, pero para buscarlo para saber cuál es la fecha (que planea visitar México), cuál es su interés", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La Gobernante señaló que ha pedido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ponerse en contacto con Aguiar Retes para conocer detalles de la visita.

"Recuerden que lo invitamos justo el 12 de diciembre a que viniera a México y pues esperamos recibirlo este año. Y ya, Rosa Icela (Rodríguez) ella dará más información. Sí, sería una visita importante", destacó.

Sheinbaum recordó que, aunque México es un Estado laico, su Gobierno reconoce al Papa como representante de un Estado, además, recordó que los mexicanos son un pueblo católico en su mayoría.

"Y el Papa actual ha manifestado también su posicionamiento respecto a la pacificación del mundo, sus preocupaciones sobre la migración y otros temas en los que coincidimos en una visión humanista del futuro, no solo de México, sino del mundo entero", zanjó.

Subrayó que espera que la visita de León XIV se concrete este año, aunque no hay todavía un acuerdo cerrado.

"Lo estaríamos recibiendo y obviamente pues él ya con la Iglesia católica haría también en México sus acuerdos, sus arreglos, pero, pues, vamos a esperar. Yo creo que es muy bueno que venga", concluyó.

La Mandataria mexicana ha impulsado gestiones para una visita papal desde el inicio del pontificado de León XIV, con una carta-invitación que entregó la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez en el Vaticano en mayo de 2025.

La última visita de un Papa a México fue la de Francisco en 2016, cuando viajó a varios estados del país, entre ellos Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Ciudad de México, donde visitó la Basílica de Guadalupe.

MB

