El Gobierno de México anunció este jueves 15 de enero una inversión por mil 300 millones de dólares por parte de la empresa avícola productora de pollo que apostó por el país Pilgrim's Pride, que abarcará gran parte del país y creará 4 mil empleos directos en los próximos cinco años, hasta 2030, como parte del Plan México.

"El día de hoy se anuncia una inversión muy relevante para México. La empresa de la que estamos hablando, Pilgrim's (…) llevan 38 años en México. Van a hacer una inversión de mil 300 millones de dólares, se va a llevar a cabo en este sexenio", apuntó el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, durante "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario precisó que esta inversión forma parte de los objetivos del Plan México, que es "aumentar la producción en México, sobre todo en tema alimentario", pues precisó que con ello se va a dejar de importar el 35% de pollo al país.

Fabio Sandri, presidente global de Pilgrim's Pride, aseguró que en los últimos 10 años la empresa ha duplicado su producción en México, con lo que se consolida como un motor clave en el crecimiento de la compañía.

"Este crecimiento tiene un propósito claro, nutrir a las familias, porque para nosotros crecer no es solo producir más, sino hacerlo con responsabilidad, calidad y visión de largo plazo", apuntó.

Detalló que la inversión será a partir de ahora y hasta el 2030.

Así será la inversión de Pilgrim's Pride en México

José de Jesús Muñoz Velasco, presidente y director general de Pilgrim's Pride México, detalló que hasta ahora cuentan con 12 mil 600 colaboradores en México, además de que generan 50 mil empleos indirectos "principalmente con nuestros socios agricultores con nuestros asociados logísticos y con toda la cadena de proveedores", apuntó.

Explicó además que la inversión se hará en los siguientes cinco años, de los cuales, 200 millones de dólares se van a localizar en la parte norte del país (Durango y Coahuila), 150 millones de dólares en el centro (Querétaro e Hidalgo) y 950 millones de dólares en la zona sur, principalmente en Veracruz, con lo que se generarán más de 4 mil empleos directos.

"(Empleos) que tienen dos características: Primero, son empleos que llevan a las comunidades rurales donde ustedes saben, no es fácil generar empleos, pues nosotros estamos generando empleos en estas regiones. Segundo: además de generar empleo, estamos generando también posibilidades para que nuestra gente, nuestro equipo crezca", acotó.

Además, señaló que la inversión se alinea "perfectamente" con el Plan México, que busca el desarrollo en los polos donde más lo requiere el país "y a la vez contribuimos a llegar al objetivo de la sustentabilidad alimentaria para nuestro país".

"Estamos convencidos de que si trabajamos empresas, gobierno y sociedad, vamos a lograr los retos que tengamos al frente y los objetivos que nos proponemos. Considero que esa es la fórmula ganadora hoy en día para poder superar lo que tengamos enfrente", aseveró.

México cerró 2024 con un nuevo máximo histórico en inversión extranjera directa (IED), al registrar 36 mil 872 millones de dólares, un incremento del 2.3% respecto de 2023, según datos oficiales de la Secretaría de Economía, aunque la incertidumbre por la amenaza de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ralentizó las perspectivas para 2025.

Sin embargo, empresarios estimaron que el país logrará, al cierre de 2025, una IED de aproximadamente 43 mil 200 millones de dólares y que este 2026 México podría superar los 45 mil millones de dólares en este rubro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF