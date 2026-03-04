El nombre de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán en el periodo 2015-2021 y prófugo de la justicia desde marzo de 2024, volvió a sonar en la política mexicana luego de que desde Estados Unidos surgiera una versión sobre su supuesta captura.

No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán desmintió que Aureoles hubiera sido detenido.

En este contexto, el fiscal michoacano Carlos Torres Piña dio una entrevista al portal de noticias Sin Embargo, donde habló sobre el caso y reveló detalles que no eran del conocimiento público.

De acuerdo con el fiscal, Aureoles escapó después de la detención de varios funcionarios de su administración utilizando un aeropuerto de Jalisco. “Extraoficialmente se habla de este grupo delincuencial que le ayudó a salir”, afirmó, en referencia al Cártel Nueva Generación (CNG). “Entiendo que primero fue hacia el norte del país y después al extranjero”, agregó respecto a la ruta de escape.

Torres Piña también reconoció que, aunque se había señalado a Canadá y a España como posibles países donde Aureoles podría estar escondido, el exgobernador podría encontrarse en cualquier parte del mundo. “No hemos dado aún con su ubicación”, señaló.

Aureoles, graduado de la Universidad Autónoma Chapingo como ingeniero agrónomo, fue una de las figuras más relevantes del desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue miembro fundador y consejero nacional.

En 2002 fue presidente municipal de Zitácuaro y, en 2007, senador por Michoacán. Posteriormente, en 2012, fue diputado federal por el Distrito 3 de Michoacán y llegó a presidir la Cámara de Diputados.

En 2015, en su segundo intento como candidato, fue elegido gobernador de Michoacán.

En 2023 buscó ser candidato presidencial por el Frente Amplio por México —coalición conformada por PRI, PAN y PRD—; sin embargo, la candidatura recayó en Xóchitl Gálvez.

En 2024 se giró una orden de aprehensión en su contra por administración fraudulenta, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por un monto que asciende a 3 mil millones de pesos, recursos que originalmente estaban etiquetados para la construcción de siete cuarteles de la Policía de Michoacán.

Tres de sus excolaboradores fueron detenidos el 1 de marzo de 2025, pero Aureoles logró escapar.

Aunque la defensa del exgobernador ha tramitado diversos amparos, él permanece prófugo y cuenta con una ficha roja de Interpol.

