Pensión ISSSTE: ¿Cuándo se pagó la segunda parte del aguinaldo 2025?

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas de 2025, ya que proporciona a los trabajadores un ingreso extra durante la temporada de celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En este contexto, los beneficiarios de la Pensión del ISSSTE recibieron pronto una parte de esta prestación, lo que generó la duda sobre la fecha de entrega de la segunda mitad.

La primera parte del aguinaldo de la Pensión ISSSTE fue depositada durante la primera quincena de noviembre. Esto se realizó con el objetivo de que los adultos mayores pudieran aprovechar las ofertas y descuentos del Buen Fin, que este año celebró su decimoquinta edición. El adelanto de este pago es una de las maneras en las que se busca apoyar a todos, al permitir que los beneficiarios planearan sus compras navideñas con tiempo y se beneficiaran de las promociones, además de que esto ayuda a la economía nacional.

¿Cuándo se pagó la segunda mitad del aguinaldo de la Pensión ISSSTE?

De acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión ISSSTE publicado a principios de año, la segunda mitad del aguinaldo estaba originalmente programada para enero de 2026. Sin embargo, los beneficiarios la recibieron sorpresivamente el pasado 28 de noviembre, junto con el pago de la pensión correspondiente al mes de diciembre. Esta información fue confirmada con la actualización del calendario que apareció en la página de Internet oficial del instituto después de que circularan mensajes en redes sociales.

Al final, el adelanto fue una excelente noticia para los jubilados, quienes así contarán con recursos adicionales antes de lo previsto para afrontar los gastos de fin de año.

¿Cuántos días de aguinaldo reciben los beneficiarios de la Pensión ISSSTE?

El monto del aguinaldo para los beneficiarios de la Pensión ISSSTE equivale al pago de 40 días de salario base.

Las personas que perciben este beneficio recibieron en la primera exhibición, en la primera quincena de noviembre, un total de 20 días de salario. Los 20 días restantes se pagaron con la pensión del mes de diciembre, el pasado 28 de noviembre.

Este esquema de pagos, dividido en dos partes, es una práctica común en el ISSSTE, que busca distribuir el beneficio a lo largo del periodo de fin de año, siendo la cantidad total de 40 días una de las más generosas en el sistema de pensiones. Si bien se esperaba que el dinero cayera a inicios del año nuevo, todo se alineó para que lo recibieran antes.

