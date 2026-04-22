Morena propone aplazar la elección judicial hasta 2028

Diputados y senadores de Morena presentaron una iniciativa para modificar nuevamente la Constitución y aplazar la segunda elección judicial hasta 2028, en lugar de 2027, como se había establecido previamente para empatarla con el proceso electoral concurrente.

El proyecto plantea que la elección de personas juzgadoras prevista para el proceso electoral federal ordinario de 2027 se realice el primer domingo de junio de 2028. Esta disposición quedaría asentada en un artículo noveno transitorio, con el objetivo de ajustar los tiempos del nuevo esquema judicial.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio y Alfredo Vázquez, así como por los senadores Javier Corral Jurado y Susana Harp Iturribarría.

Además del cambio en el calendario, la propuesta incluye reformas a los artículos 95 y 97 constitucionales para establecer como requisito obligatorio una certificación de competencias para aspirantes a ministros, magistrados y jueces. Esta certificación sería emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial, mientras que las escuelas judiciales locales se encargarían de impartir la formación previa.

También elimina la exigencia de promedios académicos específicos como requisito para acceder a estos cargos. En cuanto a los criterios de elegibilidad, se propone que no puedan ser magistrados o jueces quienes hayan ocupado recientemente cargos.

CT