Gobierno investigará si el operativo con agentes extranjeros violó la ley

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno investiga la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y si su actuación rebasó el marco legal, tras un accidente ocurrido el fin de semana en el que murieron dos funcionarios de Estados Unidos y dos mexicanos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el caso requiere una investigación a fondo, luego de que el fiscal estatal modificara su versión de los hechos. Indicó que, hasta ahora, la información apunta a que existía algún tipo de colaboración, aunque aún se debe precisar a qué agencia pertenecían los agentes y bajo qué condiciones operaban.

Sheinbaum subrayó que la relación con autoridades estadounidenses está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, por lo que los estados no pueden coordinarse directamente con instancias extranjeras sin intervención federal. Añadió que no están permitidas las operaciones conjuntas en territorio nacional, sino únicamente el intercambio de información.

La Presidenta advirtió que, si se confirma una actuación fuera de este marco, se revisarán las acciones legales y diplomáticas correspondientes. Incluso, planteó la posibilidad de un extrañamiento formal y una solicitud para que cualquier actividad extranjera se apegue a la legislación mexicana.

La mandataria mexicana también dijo que deberán pedirse explicaciones tanto a la Embajada de Estados Unidos como al Gobierno de Chihuahua.

El caso estalló después de que la Embajada estadounidense confirmara la muerte de dos funcionarios de EU y dos investigadores chihuahuenses en un accidente en la sierra, luego de acciones contra laboratorios clandestinos en Morelos, en el mismo norteño estado de Chihuahua.