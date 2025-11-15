Sheinbaum anuncia que la próxima semana arranca el pago de la Pensión Mujeres Bienestar

Durante una gira de trabajo por Palizada en Campeche, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir de la próxima semana comenzará la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar a mujeres de 60, 61 y 62 años, cumpliendo así el compromiso de incorporar a todas las mujeres al programa antes de que concluya el año.

Sheinbaum reiteró que todas las mexicanas mayores de 60 años tienen derecho a recibir este apoyo, el cual se otorga mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, recordó que las beneficiarias de 63 y 64 años ya cuentan con el depósito correspondiente, y subrayó que la pensión busca reconocer el papel histórico de las mujeres en la construcción del país.

La mandataria federal destacó que el Gobierno de México mantiene una relación cercana con la ciudadanía y aseguró que 2025 ha sido un buen año para la población, mientras que 2026 proyecta aún mejores resultados.

Ante mujeres beneficiarias reunidas en el municipio, Sheinbaum también informó que el próximo año iniciará la rehabilitación integral de la carretera de Palizada, proyecto que será realizado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con el fin de impulsar la conectividad y el desarrollo turístico de la región.

En su intervención, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que la pensión —de entrega bimestral— ya beneficia a tres millones de mujeres, a quienes consideró piezas clave en el proceso de transformación nacional.

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, afirmó que el programa representa un reconocimiento al aporte y la lucha de las mexicanas. Invitó además a las habitantes de Palizada a acercarse al Centro LIBRE, donde pueden recibir asesoría jurídica y psicológica, así como participar en talleres y redes comunitarias.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, destacó el liderazgo de la presidenta y afirmó que programas como este dan un nuevo impulso al país y fortalecen la autoestima y oportunidades de las mujeres.

Finalmente, Martha Patricia Arcos Hernández, beneficiaria de la pensión, celebró la visita presidencial y calificó el anuncio como un momento histórico para Palizada, señalando que este apoyo brinda “mayor seguridad, dignidad y nuevas oportunidades” a miles de mujeres.

