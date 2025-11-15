Marcha Generación Z: Estaciones de Metro y Metrobús cerradas en CDMX

La marcha de la "Generación Z" arrancó en la Ciudad de México (CDMX). El contigente puede observarse por el Paseo de la Reforma, donde los participantes muestran su inconformidad a las políticas públicas del país a través de consignas. Ante su paso, el servicio de transporte público sufre suspensión. Aquí los detalles:

Este sábado se llevará a cabo la marcha conocida como Generación Z y el transporte público que transita por avenida Paseo de la Reforma y Centro Histórico de la capital tendrá modificaciones.

Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Bellas Artes de la Línea 2, así como Bellas Artes de la Línea 8, permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

El Metro recomendó para aquellos que transitarán hacia la zona centro, podrán usar como alternativas las estaciones Pino Suárez (Líneas 1 y 2) y San Juan de Letrán (Línea 8). Toma previsiones.

Metrobús

El sistema realizará los cortes del servicio dependiendo del paso de la marcha, por lo que recomienda estar pendiente de los avisos que se lleven a cabo en redes sociales y a través de la pagina https://metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB

La marcha partirá del Ángel de la Independencia a las 11 horas y tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México.

OA