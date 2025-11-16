Durante este mes se lleva a cabo uno de los eventos astronómicos más espectaculares para el cielo nocturno; la Lluvia de meteoros Leónidas.De acuerdo con Star Walk, los meteoros Leónidas destacan por la gran velocidad a la que viajan, ya que lo hacen a 71 kilómetros por segundo, donde se crean alrededor de 15 meteoros por hora.Para presenciar mejor este evento, su pico será el 17 de noviembre y también tendrá gran intensidad las noches del 16 y 18 de noviembre.De acuerdo con el portal web astronómico, hay que comprobar cuándo se producirá el pico de las Leónidas. Consulta la previsión meteorológica para evitar contratiempos y estar preparado ante cualquier cambio climático.Es importante que te mantengas alejado de la ciudad ya que contiene contaminación lumínica, por lo que se recomienda acudir a lugares despejados. Mira directamente hacia el cenit.Aproximadamente de 10 a 15 minutos antes evite mirar luces brillantes y teléfonos celulares. Por otro lado, es importante que contenga una aplicación astronómica para obtener más información sobre el evento.Finalmente, se recomienda traer algunos elementos imprescindibles para que puedas disfrutar cómodamente como:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV