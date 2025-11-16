Domingo, 16 de Noviembre 2025

Consejos prácticos para ver la lluvia de meteoros Leónidas en México

Los meteoros Leónidas destacan por la gran velocidad a la que viajan, ya que lo hacen a 71 kilómetros por segundo, donde se crean alrededor de 15 meteoros por hora

Para presenciar mejor este evento, su pico será el 17 de noviembre y también tendrá gran intensidad las noches del 16 y 18 de noviembre. ESPECIAL / CANVA

Durante este mes se lleva a cabo uno de los eventos astronómicos más espectaculares para el cielo nocturno; la Lluvia de meteoros Leónidas.

De acuerdo con Star Walk, los meteoros Leónidas destacan por la gran velocidad a la que viajan, ya que lo hacen a 71 kilómetros por segundo, donde se crean alrededor de 15 meteoros por hora.

Para presenciar mejor este evento, su pico será el 17 de noviembre y también tendrá gran intensidad las noches del 16 y 18 de noviembre.

Consejos para observar desde  México

De acuerdo con el portal web astronómico, hay que comprobar cuándo se producirá el pico de las Leónidas. Consulta la previsión meteorológica para evitar contratiempos y estar preparado ante cualquier cambio climático.

Es importante que te mantengas alejado de la ciudad ya que contiene contaminación lumínica, por lo que se recomienda acudir a lugares despejados. Mira directamente hacia el cenit.

Aproximadamente de 10 a 15 minutos antes evite mirar luces brillantes y teléfonos celulares. Por otro lado, es importante que contenga una aplicación astronómica para obtener más información sobre el evento.

Finalmente, se recomienda traer algunos elementos imprescindibles para que puedas disfrutar cómodamente como:

  • Ropa abrigada: es recomendable llevar chamarras, bufandas, gorros y ropa térmica para que mientras esperas los meteoros te mantengas abrigado.
  • Bebidas calientes: en un termo puedes llevar tu bebida favorita como café o té, que te ayude a mantener el calor corporal.
  • Silla reclinable: esto te ayudará a tener una estancia cómoda mientras disfrutas del espectáculo.
  • Linterna Roja: esto te ayudará a preservar tu visión nocturna.

