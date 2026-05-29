Toronto se prepara para una celebración que combinará futbol y música con el anuncio de los primeros artistas confirmados para el Countdown Concert del Mundial 2026. El evento, que forma parte del programa de entretenimiento de la FIFA, se realizará en vivo el 10 de junio de manera simultánea en Canadá, Estados Unidos y México, y reunirá a aficionados de Norteamérica apenas un día antes de que comience la Copa del Mundo.

En la ciudad canadiense, la fiesta tendrá como sede el FIFA Fan Festival, que estará ubicado en el Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway. El cartel confirmado incluye a Bryan Adams, Nora Fatehi junto a Sanjoy, Vegedream, así como una presentación especial de AHI con Wyclef Jean. La FIFA adelantó que próximamente dará a conocer más artistas e invitados especiales.

¿Dónde comprar boletos para el Countdown Concert?

Los boletos estarán disponibles a partir de este viernes 29 de mayo a través de la página oficial del evento, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación para asegurar un lugar en esta celebración previa al torneo.

En una de las ciudades más multiculturales del mundo, el Countdown Concert de Toronto reunirá música, futbol y expresiones culturales en una celebración que marcará la cuenta regresiva hacia los primeros momentos históricos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La una celebración marcará la cuenta regresiva hacia los primeros momentos históricos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. X / @FIFAWorldCup

Peter Montopoli, director de la División del Torneo en Canadá, dijo que "Toronto destaca como una de las ciudades más diversas y culturalmente vibrantes del planeta; por eso es el lugar perfecto para inaugurar un acontecimiento sin precedentes como el Countdown Concert de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La unión de artistas internacionales, aficionados al futbol y comunidades canadienses expresa la energía, la pasión y la riqueza multicultural que Canadá mostrará al mundo durante el torneo".

Todo lo que debes saber sobre el Countdown Concert del Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 también se vivirá de forma simultánea en los tres países anfitriones. Además de Toronto, el Countdown Concert llegará a México y Estados Unidos, aunque los detalles de esos eventos serán revelados el 1 y 2 de junio, respectivamente.

Como parte de esta iniciativa, las ciudades que albergarán los primeros partidos en cada país se convertirán en puntos de encuentro donde el futbol, la música y la cultura compartirán protagonismo. Organizado en colaboración con los Grammy, el Countdown Concert reunirá a artistas de talla internacional que forman parte del Álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de talentos emergentes e invitados especiales.

El Countdown Concert de Toronto podrá seguirse en vivo de 21:00 a 22:30 horas (hora del este) a través de la señal internacional y las plataformas oficiales de la FIFA. Además, TikTok, socio exclusivo para la transmisión en redes sociales, realizará una emisión desde la cuenta oficial de la Copa Mundial 2026 de la FIFA. Un día después, tanto el concierto como el contenido inédito estarán disponibles en VuMe Live, plataforma de video bajo demanda asociada al organismo.

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento en Toronto se proyecta como una de las principales celebraciones previas al torneo. En los próximos días también se darán a conocer los detalles de los conciertos programados en Estados Unidos y México, con la intención de reunir a aficionados de distintas partes del mundo en torno a la música, el futbol y la cultura.

Saber más

Toronto será sede del Countdown Concert del Mundial 2026, una celebración que combinará música, futbol y cultura antes del inicio del torneo.

El evento se realizará el 10 de junio de 2026, un día antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La sede será el FIFA Fan Festival en el Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway.

Los primeros artistas confirmados son Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI y Wyclef Jean.

La FIFA anunció que próximamente dará a conocer más artistas e invitados especiales.

La venta de boletos comenzó el 29 de mayo a través de la página oficial del evento.

El concierto forma parte de una serie de celebraciones simultáneas en Canadá, Estados Unidos y México.

Los detalles de los conciertos en México y Estados Unidos se revelarán el 1 y 2 de junio, respectivamente.

El concierto se transmitirá en vivo por las plataformas oficiales de la FIFA.

TikTok será el socio exclusivo para la transmisión en redes sociales y ofrecerá una emisión global desde la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA.

El contenido del concierto, junto con imágenes inéditas, estará disponible posteriormente en VuMe Live, socio de video bajo demanda de la FIFA.

La iniciativa busca reunir a aficionados de distintas partes del mundo en torno al futbol, la música y la cultura durante la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026.

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