Durante su conferencia matutina de este lunes 15 de junio, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó la comercialización del Mundial 2026, exigiendo reflexionar sobre los altos precios de los boletos y defendiendo el derecho al deporte gratuito.

Resaltó que, para contrarrestar los boletos que alcanzan hasta los cuatro mil dólares, el Gobierno de México implementó el Mundial social. Esta iniciativa garantiza que miles de aficionados disfruten los partidos gratis a través de pantallas gigantes instaladas en plazas públicas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, democratizando el acceso al torneo ante la falta de transmisiones en televisión abierta.

El reclamo de Sheinbaum a la FIFA por el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum llamó a reflexionar sobre la creciente comercialización del futbol y sostuvo que la Copa del Mundo debe ser mucho más que un negocio, al defender el carácter "social" del deporte.

"Por eso, lo de los boletos tan caros, todo eso tiene que hacer reflexionar, incluso la FIFA, porque está bien que sea un negocio. Nadie dice que no deba ser un negocio. Pero el futbol tiene que ser también otra cosa", afirmó durante "La Mañanera del Pueblo" en Palacio Nacional.

En México, los precios de las entradas para los juegos del Mundial oscilan entre los 290 y los cuatro mil dólares.

La Mandataria mexicana consideró que los altos precios de los boletos y las dificultades de acceso para una parte de la población deben llevar a una reflexión dentro del futbol internacional y de los organismos que lo regulan.

"No solo debe ser negocio. Debe ser un espacio de encuentro como todos los deportes", insistió.

Ante ello, destacó que su Gobierno ha impulsado un "Mundial social" mediante la instalación de espacios públicos para que la población pueda seguir los partidos de manera gratuita, especialmente en las ciudades sede de la competición.

"Lo importante es que el futbol sea espacio de unión, de encuentro, de paz, de igualdad, de no discriminación. Eso debe prevalecer", sostuvo.

El Mundial Social y la colocación de pantallas gigantes para ver gratis los partidos

Como ejemplo de esa estrategia, Sheinbaum destacó la instalación de pantallas y zonas de convivencia para quienes no puedan pagar servicios de transmisión o entradas a los estadios.

"El que la gente pueda ver el partido o los partidos de manera gratuita, porque para eso se colocaron en todo el país y particularmente en las tres sedes mundialistas distintos lugares para poderlo ver de manera gratuita", explicó.

La Mandataria argumentó que las transmisiones abiertas y los espacios públicos ayudan a democratizar el acceso al torneo.

"Aquel que no tiene la posibilidad de acceder a todos los partidos, porque no puede pagar, antes eran en televisión abierta, ahora ya no. Entonces, quien no puede pagar lo puede ver de manera gratuita, pues eso ayuda muchísimo", añadió.

México es una de las tres sedes de la Copa Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, y alberga encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Gobierno mexicano ha promovido actividades paralelas para ampliar la participación ciudadana y acercar el torneo a sectores que no pueden acceder directamente a los estadios.

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