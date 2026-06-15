Nueve de cada 10 gasolineras vende a buen precio, según Profeco

El precio de la gasolina regular en México continúa mostrando estabilidad. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó en su reporte del 15 de junio que, nueve de cada diez estaciones de servicio del país ya comercializan el combustible por debajo de los 24 pesos por litro, como parte del acuerdo nacional para contener los costos energéticos.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz, detalló que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.68 pesos por litro.

Además, destacó que el diésel también registró una reducción en su costo promedio al alcanzar los 27.15 pesos por litro, lo que representa una disminución de cinco centavos respecto a la semana anterior.

Aumenta el número de estaciones con precios bajos de diésel

El procurador informó que también hubo avances en el cumplimiento de los precios del diésel. Actualmente, el 75% de las estaciones de servicio del país venden este combustible por debajo de los 27 pesos por litro, cifra superior al 73.1% reportado anteriormente.

Este comportamiento refleja una tendencia favorable para los consumidores, especialmente para quienes dependen de vehículos de carga o transporte que utilizan diésel de manera habitual.

Canasta básica mantiene precios estables en México

En cuanto a los productos de consumo básico, Profeco informó que la canasta básica de 24 productos continúa mostrando estabilidad en sus precios.

El paquete más económico fue localizado en Durango con un costo de 777.90 pesos, mientras que el precio más alto registrado durante el monitoreo fue de 949 pesos en León, Guanajuato. Otro de los productos que mostró una reducción en su costo fue el jitomate, según Profeco, el precio promedio nacional en las centrales de abasto se ubicó en 44.66 pesos por kilogramo.

El funcionario atribuyó esta disminución a los efectos del Acuerdo Nacional contra la Inflación y la Carestía (Apecic), por lo que recomendó a los consumidores realizar sus compras en centrales de abasto para encontrar mejores ofertas.

Con información de SUN

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AO

