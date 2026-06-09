Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 9 de junio determina que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 84%.Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Jueves 11 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Lunes 15 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala