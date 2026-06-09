Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 9 de junio determina que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 84%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

