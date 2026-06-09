Martes, 09 de Junio 2026

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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 9 de junio determina que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 84%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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