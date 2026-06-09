Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este martes 9 de junio determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.Según se informó, el clima presenta un 45% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.Miércoles 10 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Martes 16 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla