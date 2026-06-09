Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 9 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este martes 9 de junio determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se informó, el clima presenta un 45% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 10 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 16 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

