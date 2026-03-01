A partir de las 20:00 horas, la cantante Shakira promete poner a bailar a miles de fans que se darán cita en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y, debido a que este domingo se esperan altas temperaturas en la capital, las autoridades recomiendan estar atentos a cualquier síntoma de golpe de calor, deshidratación o malestar general, así como usar bloqueador solar, ¿qué puedo hacer si presento un malestar?

El Gobierno de la CDMX informó que habrá Módulos de Atención Ciudadana disponibles para los asistentes, donde personal capacitado podrán valorar signos vitales, brindar primeros auxilios, atender golpes de calor y ofrecer orientación en caso de emergencia.

Los módulos estarán ubicados desde la plancha del Zócalo hasta la Plaza de la República y su localización puede consultarse fácilmente a través de Google Maps.

Además, se informó que habrá 11 módulos de vacunación contra el sarampión, como parte del operativo de salud preventiva desplegado para el evento.

¿Cómo ver a Shakira desde casa?

Si no puedes asistir de manera presencial al concierto de Shakira en el Zócalo, también será posible disfrutarlo desde casa. La cantante anunció que el espectáculo contará con transmisión en vivo a través de redes sociales.

Asimismo, el concierto se transmitirá por Canal 21 y otros canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México. Para quienes se encuentren en la capital, pero no logren acceder a la plancha del Zócalo, habrá pantallas instaladas en distintos puntos del Centro Histórico y otras plazas de la capital.

