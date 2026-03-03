Shakira: ¿Cuánto costó su concierto en el Zócalo de la CDMX?

La presentación de Shakira en el corazón de la capital mexicana generó conversación tanto por su magnitud como por las dudas que surgieron después. La cantante cerró en el país su gira “Las mujeres ya no lloran” con un espectáculo en el Zócalo que reunió a una multitud estimada en 400 mil personas. Con la Plaza de la Constitución completamente llena, comenzó a circular una pregunta constante: ¿cuál fue el costo real del evento?

De acuerdo con la información oficial, el concierto no representó gasto alguno para el erario. La cifra reportada fue de cero pesos en recursos públicos destinados a la contratación de la artista. La organización y el pago estuvieron a cargo de Grupo Modelo, como parte de las celebraciones por su centenario. Por su parte, el gobierno de la ciudad únicamente implementó un operativo de seguridad con elementos policiacos para resguardar a los asistentes durante la jornada masiva.

El espectáculo, realizado el 1 de marzo, formó parte del tour internacional “Las mujeres ya no lloran” y marcó el cierre de la gira de la intérprete en México. Durante la noche, la cantante ofreció un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera, desde sus primeras baladas hasta sus lanzamientos más recientes, que la mantienen presente en plataformas digitales y escenarios internacionales.

La asistencia registrada estableció un nuevo máximo histórico para conciertos gratuitos en la Plaza de la Constitución. Según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la cifra alcanzó las 400 mil personas. Con ello, se superó la marca anterior de Los Fabulosos Cadillacs, que había reunido a 300 mil asistentes. También quedaron atrás los registros de Grupo Firme, con 280 mil personas en 2022, y de Paul McCartney, quien congregó a 230 mil en 2012.

Más allá del debate público, el impacto económico fue evaluado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. El organismo estimó una derrama de 403 millones 613 mil pesos para el sector terciario de la capital. Los beneficios alcanzaron principalmente al sector hotelero, restaurantes y servicios relacionados con el turismo, impulsados por la alta concentración de visitantes durante el fin de semana del evento.

En redes sociales aparecieron posturas encontradas. Algunos mensajes cuestionaron la realización del espectáculo con comentarios como: “Hubiera estado más chido haber surtido medicinas, pero en fin”, “Mejor hubieran tapado los baches”, además de publicaciones que hicieron referencia a la cercanía del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Estas expresiones reflejaron opiniones diversas en torno a la pertinencia del concierto.

Así, la presentación en el Zócalo no solo destacó por la convocatoria récord, sino también por la discusión que provocó en el espacio público sobre su organización, financiamiento e impacto económico.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

