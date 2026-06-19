Servicio Universal de Salud: Inicia registro para la credencial en Nuevo Laredo

El proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud ya inició en Nuevo Laredo. Esta nueva tarjeta médica digital, que promete ser tan crucial como el INE, transformará por completo la forma en que accedes a consultas, medicinas y estudios clínicos de manera permanente.

Todo sobre el arranque del operativo de credencialización

El registro formal para este innovador programa sanitario comenzó oficialmente el día de ayer en las instalaciones de la Sala Sergio Peña. El principal objetivo de las autoridades es bancarizar y registrar la identidad médica de toda la población local de forma ordenada.

Aunque el beneficio está plenamente diseñado para otorgar cobertura universal (abarcando desde recién nacidos hasta adultos mayores), la estrategia inicial contempla un despliegue enfocado en proteger primero a los sectores que más lo necesitan.

De acuerdo con lo informado por Heriberto Cantú Deándar, director de Bienestar Federal región 4, las primeras dos o tres semanas del operativo se dedicarán exclusivamente a la atención prioritaria de dos segmentos vulnerables esenciales de la localidad.

Una vez concluido este primer periodo de atención prioritaria, el registro se abrirá de manera escalonada para todos los demás sectores de la población. Las autoridades confirmaron que el módulo de atención masiva se mantendrá vigente de forma extendida hasta el mes de noviembre.

Qué es y por qué se compara con la importancia del INE

Este nuevo documento no es un plástico común y corriente. Las autoridades sanitarias han destacado que su relevancia jurídica y social será monumental, operando como el documento oficial que acredita el derecho constitucional a la salud de los mexicanos.

La gran innovación tecnológica radica en que el sistema de salud pública se está modernizando por completo. A través de este plástico, cada derechohabiente quedará vinculado de forma automática a su propio expediente clínico electrónico unificado.

CANVA

Esta tarjeta digital permitirá a los ciudadanos gestionar citas médicas digitales de manera ágil. Toda la información recopilada se integrará formalmente a partir del próximo año dentro de las plataformas del Sistema de Salud Pública.

Una de las ventajas más importantes de este programa universal es que se podrán registrar todos los ciudadanos sin importar su condición laboral actual. El registro está abierto de forma abierta e independiente para quienes ya cuentan con servicios en el IMSS, el ISSSTE o Pemex.

El documento almacenará datos biométricos y de identidad fundamentales para la atención en ventanilla:

Nombre completo del titular.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Sexo y nacionalidad.

Lugar y fecha de nacimiento.

Historial de cambio de domicilio o variaciones en la derechohabiencia.

Guía práctica: Requisitos y módulos para obtener tu credencial

Para garantizar una experiencia ágil y digna a los asistentes, el centro de atención masivo ha sido completamente equipado. El espacio general cuenta con 11 módulos de atención simultánea distribuidos en un área cómoda y perfectamente aclimatada para mitigar las altas temperaturas.

El trámite individual por persona tiene una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos, tiempo en el cual se realiza la captura de datos, la toma de fotografía oficial y la validación de los documentos de identidad correspondientes.

Tips rápidos y datos clave para tu registro exitoso

Sede oficial del operativo: Acude directamente a las instalaciones de la Sala Sergio Peña.

Horarios de atención: El módulo opera de lunes a sábado, en un horario corrido de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Segmento inicial prioritario: Durante los primeros quince días o tres semanas se convocará principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad.

Documentación obligatoria en original: Debes presentar una identificación oficial vigente (INE o pasaporte), tu constancia de CURP impresa y un comprobante de domicilio reciente.

Vigencia del programa: El operativo en Nuevo Laredo se mantendrá activo y recibiendo solicitudes hasta el próximo mes de noviembre.

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