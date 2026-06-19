Aficionados celebran el triunfo de México en la CDMX y dejan 40 toneladas de basura en las calles

La celebración por la victoria de la selección mexicana, que se impuso 1-0 a Corea del Sur, dejó como saldo cerca de 40 toneladas de residuos sólidos en las calles de la Ciudad de México durante la madrugada de este viernes, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Obras y Servicios de la capital (SOBSE).

El triunfo del combinado nacional, que lo colocó como líder del Grupo A, desató una ola de festejos entre miles de aficionados que salieron a distintos puntos de la ciudad para celebrar el resultado. Las mayores concentraciones de personas se registraron en el Centro Histórico, en las inmediaciones de los diversos FanFest instalados para seguir el encuentro y a lo largo del Paseo de la Reforma, donde se reunieron seguidores para vitorear a la selección.

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Como consecuencia de la gran afluencia de asistentes, las autoridades capitalinas reportaron la acumulación de aproximadamente 40 toneladas de basura y desechos, por lo que se desplegaron labores de limpieza para retirar los residuos y restablecer las condiciones de los espacios públicos utilizados durante los festejos.

Las autoridades estiman que alrededor de 400 mil personas se congregaron a lo largo del tramo del Paseo de la Reforma que une la fuente de la Diana Cazadora y la Avenida Juárez.

Entre los desechos removidos durante el operativo de limpieza destacaron latas, vidrio, comida, pancartas y plásticos y diferentes áreas verdes y mobiliario urbano se vieron afectados durante la celebración.

Ante el escenario de suciedad que colmó desde el Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones del Centro Histórico, las redes sociales se inundaron rápidamente de fuertes críticas ciudadanas bajo consignas que invitaban a festejar sin ensuciar la vía pública.

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Más de 300 trabajadores limpian las calles de la CDMX

Para mitigar los daños y permitir la circulación de automóviles en la principal avenida capitalina, la SOBSE hizo un despliegue a partir de las 5 de la mañana de más de 300 trabajadores de limpieza, 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa con más de 10 mil litros de agua.

"Celebrar también significa cuidar los espacios que son de todas y todos", señaló la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, a través de un comunicado en redes sociales.

La celebración de la afición mexicana sucedió en un contexto de euforia por la clasificación matemática del combinado entrenado por Javier Aguirre a la siguiente fase eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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