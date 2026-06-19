SRE impulsa mayor cooperación entre México y países del Sudeste Asiático en encuentro diplomático

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller, Roberto Velasco encabezó una reunión de trabajo con los embajadores de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam acreditados en México, con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre el país y las naciones del Sudeste Asiático.

Durante el encuentro, las autoridades intercambiaron puntos de vista sobre la importancia de impulsar una agenda conjunta que permita ampliar los vínculos políticos, económicos, comerciales y culturales, así como fomentar una mayor colaboración en áreas estratégicas de interés común; en ese sentido, coincidieron en la relevancia de seguir construyendo mecanismos que favorezcan el intercambio y el desarrollo entre ambas regiones.

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En la reunión, Roberto Velasco subrayó la importancia de la reciente adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), al considerar que este instrumento representa un paso significativo para reafirmar el compromiso del país con los principios de diálogo, respeto mutuo y solución pacífica de controversias promovidos por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Asimismo, los representantes diplomáticos manifestaron su coincidencia en que la incorporación de México a este acuerdo contribuirá a estrechar la relación con los países miembros de la ASEAN y abrirá nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral y multilateral, así como para ampliar los espacios de intercambio en materia política, económica, comercial y cultural en beneficio de las sociedades involucradas.

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�� En la @SRE_mx, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco ( @r_velascoa), sostuvo una reunión de trabajo con los embajadores de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam en México, con quienes dialogó sobre el fortalecimiento de los vínculos… pic.twitter.com/MwBkIxf2ME— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 19, 2026

SRE sostiene reunión con la embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko

De igual forma, la SRE informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una reunión de trabajo con la embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko, con el propósito de revisar el estado actual de la relación bilateral y dialogar sobre las oportunidades para seguir fortaleciendo los vínculos diplomáticos entre ambas naciones.

Durante el encuentro, ambos funcionarios intercambiaron opiniones sobre la estrecha cooperación que existe entre México y el Reino Unido, así como sobre las acciones encaminadas a revitalizar y ampliar la colaboración en distintos ámbitos de interés mutuo.

En este contexto, Roberto Velasco destacó la importancia de la incorporación del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), al considerar que esta adhesión representa una oportunidad estratégica para impulsar el comercio, la inversión y el intercambio económico entre los dos países.

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