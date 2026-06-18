App del Banco del Bienestar se alinea con reglas de Banxico

Los adultos mayores podrán hacer pagos y transferencias de dinero fáciles desde su celular porque la aplicación del Banco del Bienestar también se homologará de acuerdo con las nuevas disposiciones del Banco de México (Banxico) que entrarán en vigor a mediados de diciembre próximo.

Debido a que el Banco del Bienestar es uno de los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Instituto Central, tendrá que acatar la medida que tiene como fin una mayor inclusión financiera digital y reducir el uso del dinero en efectivo.

Los adultos mayores beneficiarios de la pensión del gobierno federal podrán hacer pagos desde su celular en el tianguis, en las tienditas, papelerías, y demás comercios. Además, podrán hacer transferencias de dinero a otras cuentas de sus familiares o amistades en su celular.

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El miércoles 17 de junio Banxico dio a conocer a través de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que a mediados de diciembre todas las app de las instituciones de crédito tendrán el mismo procedimiento para que los usuarios puedan hacer pagos y transferencias de fondos de manera más fácil por medio de su celular.

Va a beneficiar a más de 80 millones de personas usuarias de servicios de transferencias a través de un servicio digital que facilite la adopción de pagos electrónicos, estimó el Instituto Central.

Así, el Banco del Bienestar tiene la obligación de brindar una experiencia simplificada y estandarizada en las aplicaciones móviles que ofrece en el servicio de transferencias de fondos.

JM