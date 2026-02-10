La Fiscalía General del Estado confirmó la identidad de la persona localizada sin vida el pasado domingo en el interior de una camioneta abandonada al sur de Culiacán. Se trata de Sergio Cazares Zambada, de 41 años, quien fue reconocido oficialmente por sus familiares.

El hallazgo ocurrió en la cajuela de una Ford Bronco gris que se encontraba estacionada a un costado de la carretera Culiacán–El Dorado, frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba huellas de violencia y lesiones producidas por arma de fuego.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio tras recibir un reporte anónimo a través de las líneas de emergencia que alertaba sobre un vehículo sospechoso en el que presuntamente se encontraba una persona sin vida.

Al inspeccionar la unidad, confirmaron la presencia del cadáver y acordonaron la zona para dar paso a las diligencias correspondientes.

La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que la identificación se logró mediante el reconocimiento de familiares. Asimismo, precisó que la víctima tenía su domicilio en el fraccionamiento Las Quintas, en la capital sinaloense.

Sergio Cazares Zambada era sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada García, al ser hijo de una de sus hermanas. Aunque desde el lunes comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre su presunto asesinato, fue hasta este martes cuando la autoridad estatal confirmó oficialmente el hecho.

La Fiscalía indicó que continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

