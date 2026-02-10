Dónde vacunarse contra el sarampión en Edomex; así puedes ubicar tu módulo

El gobierno del Estado de México en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de México impulsan la Semana Estatal de Vacunación contra el sarampión, en la que participan varias instituciones del sector salud como el IMSS, ISSTE, IMSS Bienestar, ISSEMyM y contando con 450 puntos de vacunación en todo el estado.Debido a que los casos de sarampión han estado incrementando considerablemente en el país, se inició esta campaña de vacunación para evitar más contagios y proteger a la población. Estará disponible del 7 al 15 de febrero de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 15:00 de la tarde.Si deseas participar en la Semana Estatal de Vacunación para completar tu esquema contra el sarampión y no sabes dónde acudir, así puedes ubicar tu sede más cercana disponible en tu localidad. El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o por contacto directo. Afecta principalmente a niñas y niños.Los síntomas son fiebre alta que puede superar los 40°C, tos, congestión nasal, ojos rojos/llorosos y un sarpullido característico; presentándose en los primeros días como pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas, conocidas como manchas de Koplik. Luego de 3 a 5 días de los primeros síntomas aparece un sarpullido rojo/rosado —exantema— y plano, comenzando en la cara y extendiéndose hacia abajo por todo el cuerpo.Si presentas síntomas es importante acudir al médico inmediatamente y evitar el contacto con otras personas. La mejor formas de prevención y protección ante esta enfermedad es vacunarse.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR