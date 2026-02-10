Nuevos casos confirmados de gusano barrenador en Yucatán

La Secretaría de Salud federal acaba de confirmar un nuevo aumento en casos de contagio de gusano barrenador en humanos —enfermedad también conocida como miasis— siendo estos 26 la cifra total de personas afectadas en la Península de Yucatán.

Si bien la plaga se ha concentrando en nueve estados del sur y centro: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla; Yucatán es el estado más afectado, pues se reportan 16 pacientes, seguido por Quintana Roo con seis y Campeche con cuatro , lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del estado.

En el reporte más reciente, se notificaron dos nuevos casos en Yucatán ; el primero corresponde a una mujer de 70 años en Izamal, quien padece diabetes e hipertensión y presenta la infestación (miasis) en la zona de cabeza y cuello.

El segundo caso es el de una mujer de 87 años en Mérida, quien se encuentra hospitalizada tras detectarse larvas en un ojo, complicación agravada por un tumor preexistente.

Mérida lidera la lista con cuatro contagios, seguida por Motul e Izamal con dos cada uno; los ocho restantes se encuentran distribuidos en Progreso, Buctzotz, Ticul y Maxcanú.

A nivel nacional, la situación es crítica con 141 casos, siendo Chiapas el estado con mayor incidencia, acumulando 103 expedientes.

¿Cómo se propaga esta plaga y como prevenirla?

Hay que señalar que la mosca Cochliomyia hominivorax busca heridas abiertas o cavidades naturales (ojos, boca, nariz) para depositar sus huevos. A diferencia de otros parásitos, estas larvas se alimentan de tejido vivo y avanzan hacia el interior del cuerpo, no sobre la piel.

La SSA recomienda reforzar la higiene personal, mantener cualquier herida perfectamente cubierta y, en caso de detectar larvas, depositarlas en un recipiente con tapa para evitar que completen su ciclo reproductivo en la tierra y continúen propagando la plaga en la región.

