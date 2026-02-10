Claudia Sheinbaum destaca reducción de en homicidios dolosos en su gobierno

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en enero de 2026 se registró una disminución de 42% en el promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024, cuando inició su administración.

En un video difundido en redes sociales, la mandataria calificó como "muy relevante" el dato más reciente en materia de seguridad y aseguró que la reducción es resultado de la estrategia implementada desde el comienzo de su gobierno.

"El día de hoy dimos una noticia muy relevante, los datos de homicidio doloso para enero del 2026", expresó.

Sheinbaum detalló que en septiembre de 2024, un mes antes de asumir la Presidencia, el promedio diario era de 86.9 homicidios dolosos, mientras que en enero de 2026 la cifra se ubicó en 50.9 casos diarios.

"En enero de 2026 alcanzamos la cifra de 50.9 homicidios diarios, es decir, una reducción del 42%. Visto de otra forma, se cometen 36 homicidios menos cada día en nuestro país", subrayó.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que enero de 2026 es el mes de enero con menor número de homicidios dolosos desde 2017, según una gráfica comparativa que mostró en su mensaje.

Explicó que la disminución responde a una estrategia basada en dos ejes principales: la atención a las causas y el combate a la impunidad.

"¿Cómo es que logramos esta disminución? Desde que llegamos al gobierno nos planteamos una estrategia que consta principalmente de dos ejes. Uno, atender a los jóvenes", señaló.

Indicó que su administración ha impulsado la construcción de más escuelas, el fortalecimiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la ampliación de becas para evitar que las y los jóvenes sean captados por grupos delictivos.

El segundo eje, dijo, es la política de "cero impunidad", que incluye cuatro áreas: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional y de las policías estatales, mayor inteligencia e investigación, así como coordinación entre el gobierno federal y los estados.

"Este es un resultado de la estrategia que hemos venido desarrollando. Este es un logro muy importante. Por supuesto, falta todavía. Tenemos que seguir trabajando todos los días", afirmó.

En su mensaje, Sheinbaum también comparó la evolución de los homicidios en administraciones anteriores. Señaló que durante el sexenio de Felipe Calderón los homicidios "aumentaron de manera impresionante", al pasar de 28.6 diarios; mientras que en el de Enrique Peña Nieto alcanzaron 100.5 homicidios diarios en 2018.

Agregó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador "dejó de aumentar y comenzó a disminuir" y que en 2025 su administración logró una reducción de 30% en homicidios dolosos.

"Vamos avanzando y es algo que debemos compartir juntos porque finalmente no solo es un logro del gobierno, es un logro de todo México", concluyó.

