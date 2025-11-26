SEP suspende clases en este estado por paso del frente frío 16

A través de un comunicado matutino, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, a raíz de la llegada del frente frío núm. 16 —mismo que traerá un bajísimo descenso en las temperaturas—, se suspenderán las clases de este próximo 27 de noviembre en los niveles educativos de inicial, preescolar, primaria y secundaria de cierto estado mexicano. En esta nota te contamos los detalles.

¿En qué estados se suspendieron las clases?

Con el objetivo de priorizar la seguridad de sus estudiantes, la SEP expresó que las clases presenciales serán canceladas en 5 mil 836 escuelas ubicadas en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental del estado de Puebla. A continuación te presentamos la lista de municipios que cancelarán clases.

1. Municipios de la Sierra Norte

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

2. Municipios de la Sierra Nororiental

Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Por último, la SEP aclaró que a partir del viernes 28 de noviembre, los estudiantes de educación media superior y superior se reincorporarían con normalidad a las clases presenciales.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

