SEP publica convocatoria para sumar voluntarios y atender el rezago educativo

Para sumar a más de 20 mil personas voluntarias, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la Convocatoria Nacional para Personas Voluntarias con Subsidio (PVS) del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), para reforzar la atención al rezago educativo en México mediante el Programa Servicios de Educación para Adultos.

La convocatoria busca sumar a más de 20 mil personas voluntarias en todo el país, para que participen como asesoras y asesores educativos, apoyando los servicios de alfabetización, primaria y secundaria dirigidos a personas jóvenes de 15 años o más y adultas que se encuentran en situación de rezago educativo.

Las personas seleccionadas colaborarán en la prestación de los servicios educativos del INEA, en sus 26 Institutos Estatales de Educación para Adultos (IEEA) y seis Unidades de Operación, fortaleciendo la tarea educativa y el acompañamiento directo a las educandas y los educandos.

Las y los aspirantes deberán ser mayores de edad y contar con estudios de nivel medio superior, de acuerdo con la función que desempeñen; mientras que, para quienes participen en la asesoría bilingüe para alfabetización, el nivel mínimo requerido será secundaria concluida.

El titular del INEA, Armando Contreras Castillo, informó que las personas voluntarias podrán participar en alguna de las 10 figuras educativas, que incluyen: asesoría educativa hispanohablante y bilingüe; aplicación de exámenes; formación hispanohablante y bilingüe; operativo territorial; elaboración de materiales para grupos de atención prioritaria; procesos de control escolar; servicios educativos en Plaza Comunitaria, y monitoreo de la oferta a distancia AprendeINEA.

Detalló que el proceso de selección consta de cinco etapas. La primera corresponde a la definición de necesidades y el registro por parte de los IEEA y las UO; la segunda se realizará del 7 al 9 de enero, con la entrega de identificación oficial vigente, CURP y comprobantes de domicilio y estudios; la tercera contempla la publicación de folios del 13 al 14 de enero, la presentación del examen del 17 al 19 de enero y la publicación de resultados el 21 de enero de 2026.

La cuarta etapa dijo se llevará a cabo del 21 al 22 de enero, con la firma del formato de registro, la carta de participación voluntaria y la entrega del estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria, mientras que la quinta etapa se desarrollará del 23 al 24 de enero, con la publicación de los folios de las Personas Voluntarias con Subsidio que iniciarán actividades.

Comentó también que la participación en este programa contempla la entrega de un apoyo económico, conforme a los Lineamientos de Operación del Programa Servicios de Educación para Adultos para el ejercicio fiscal 2026, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Para más información, las y los interesados pueden consultar www.gob.mx/inea, llamar al 800 00 60 300 de 9:00 am a 6:00 pm o seguir las redes sociales oficiales del INEA en Facebook y YouTube como INEA Nacional, en X @INEAmx y en Instagram @inea_mx.

MV