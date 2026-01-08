Registro de líneas telefónicas en México: ¿Quiénes deben hacerlo desde el 9 de enero?

Como parte de un nuevo proceso de regulación de las líneas telefónicas en México, cuyo objetivo es prevenir delitos como fraudes y estafas , las autoridades federales anunciaron, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la implementación de un nuevo padrón de telefonía en 2026.

Aunque esta medida ya había sido confirmada a finales del año pasado, la CRT precisó que será a partir del 9 de enero de 2026 cuando este sistema de carácter obligatorio comience a operar en la República.

De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para llevar a cabo este proceso los usuarios deberán vincular su línea telefónica a una identificación oficial, como la Clave Única de Registro de Población (CURP) o la credencial para votar (INE).

¿Quiénes deben hacer el registro de su línea telefónica?

Según el comunicado oficial, todas las personas físicas y morales que cuenten con uno o más números telefónicos estarán obligadas a proporcionar un documento de identificación para realizar la vinculación de sus líneas.

La normativa permite asociar hasta 10 números telefónicos a un mismo titular. En el caso de personas físicas con actividad empresarial, los proveedores podrán autorizar un mayor número de líneas, siempre que se verifique la constancia de situación fiscal.

La aplicación del sistema inicia oficialmente este viernes 9 de enero y tendrá como fecha límite el 29 de junio de 2026.

¿Cómo vincular tu línea telefónica y qué necesitas?

Para asociar tu número, puedes acudir de manera presencial a los centros de atención de tu compañía telefónica, consultar las indicaciones en su sitio web oficial o comunicarte con su línea de atención al cliente.

En la mayoría de los casos, los documentos que podrían solicitarte son:

Nombre completo (tal como aparece en la identificación oficial).

CURP (puede consultarse en https://www.gob.mx/curp/ )

) Credencial para votar (INE).

Pasaporte.

Documento Nacional de Identidad, como la CURP biométrica.

¿Qué pasa si no asocio mi número de teléfono?

Una vez concluido el plazo de vinculación, es decir, a partir del 30 de junio de 2026, todas las líneas telefónicas que no cumplan con este requisito serán suspendidas y solo podrán reactivarse después de completar el proceso de registro.

El nuevo padrón de telefonía móvil representa un cambio importante en la regulación de las líneas telefónicas en México, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir delitos como fraudes y estafas.

Aunque el proceso es obligatorio, las autoridades otorgaron un periodo amplio para que los usuarios realicen la vinculación de sus líneas.

XP