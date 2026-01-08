Centros de acopio para flores de Nochebuena y árboles de Navidad en CDMX

La temporada navideña finalizó y muchos comienzan a guardar las decoraciones y adornos, entre ellos los árboles naturales de Navidad y las flores de Nochebuena, pero ¿qué pasa con estos últimos? Al tratarse de decoraciones naturales, no podemos volver a guardarlas en una caja para volver a usarlas la próxima navidad.

Esta cuestión se responde con información de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), pues ellos comentan que los árboles de Navidad naturales y las Nochebuenas pueden reincorporarse a ciclos ecológicos mediante procesos como la composta y la cobertura vegetal.

Un árbol natural o una Nochebuena no son residuos comunes. Se trata de materia orgánica que, si se desecha incorrectamente, suele terminar en rellenos sanitarios o en la vía pública, donde se convierte en un problema adicional de manejo de residuos. En cambio, cuando se acopian de forma adecuada, pueden transformarse en insumos ambientales útiles.

La composta generada a partir de estos materiales mejora la estructura del suelo, aporta nutrientes y favorece la retención de humedad. Por su parte, la cobertura vegetal protege la tierra contra la erosión y contribuye a la regeneración de ecosistemas urbanos.

Según la SEDEMA, este modelo responde a una lógica de economía circular, en la que los materiales no tienen una sola vida útil, sino que regresan a la naturaleza tras cumplir su función inicial.

Es por ello que en la Ciudad de México se han habilitado centros de acopio para su correcto aprovechamiento ambiental. Estas acciones buscan reducir residuos y fortalecer la restauración de áreas verdes en la capital.

Centros de acopio disponibles en CDMX

Durante los primeros meses del año, distintos espacios públicos funcionarán como puntos de recepción para árboles naturales y Nochebuenas. Algunos aceptan ambos tipos de plantas y otros únicamente flores.

Importante señalar que antes de llevar los árboles o las plantas a los centros de acopio, es indispensable entregarlos completamente limpios. Esto implica retirar plásticos, luces, cables, clavos, grapas, listones o bases artificiales. Solo se recibe materia vegetal para evitar la contaminación del proceso de tratamiento.

Pinos y flores de Nochebuena

Bosque de San Juan de Aragón y Huerto Educativo, Puerta 7

Del 6 de enero al 15 de febrero, de martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.

Mercado de Trueque, Acceso 1

El día 11 de enero, de 8:00 a 13:00 horas.

Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1

Durante todo el mes de enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Solo flores de Nochebuena

Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco Mercado de Trueque

8 de febrero, de 8:00 a 13:00 horas

8 de febrero, de 8:00 a 13:00 horas Centro de Cultura Ambiental Yautlica

Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas

Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas Centro de Conservación Ambiental Acuexcomatl

Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas

Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas

Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas

Más allá de un gesto simbólico, disponer adecuadamente de los árboles y las Nochebuenas permite reincorporar la materia orgánica a procesos de restauración ambiental. Así, aquello que fue el centro de la sala o el adorno principal de las fiestas no desaparece, sino que cambia de forma y regresa al suelo del que alguna vez salió.

KR