Centros de acopio para flores de Nochebuena y árboles de Navidad en CDMX

La temporada navideña finalizó y muchos comienzan a guardar las decoraciones y adornos, entre ellos los árboles naturales de Navidad y las flores de Nochebuena, pero ¿qué pasa con estos últimos? Al tratarse de decoraciones naturales, no podemos volver a guardarlas en una caja para volver a usarlas la próxima navidad.Esta cuestión se responde con información de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), pues ellos comentan que los árboles de Navidad naturales y las Nochebuenas pueden reincorporarse a ciclos ecológicos mediante procesos como la composta y la cobertura vegetal.Un árbol natural o una Nochebuena no son residuos comunes. Se trata de materia orgánica que, si se desecha incorrectamente, suele terminar en rellenos sanitarios o en la vía pública, donde se convierte en un problema adicional de manejo de residuos. En cambio, cuando se acopian de forma adecuada, pueden transformarse en insumos ambientales útiles.La composta generada a partir de estos materiales mejora la estructura del suelo, aporta nutrientes y favorece la retención de humedad. Por su parte, la cobertura vegetal protege la tierra contra la erosión y contribuye a la regeneración de ecosistemas urbanos.Según la SEDEMA, este modelo responde a una lógica de economía circular, en la que los materiales no tienen una sola vida útil, sino que regresan a la naturaleza tras cumplir su función inicial.Es por ello que en la Ciudad de México se han habilitado centros de acopio para su correcto aprovechamiento ambiental. Estas acciones buscan reducir residuos y fortalecer la restauración de áreas verdes en la capital.Durante los primeros meses del año, distintos espacios públicos funcionarán como puntos de recepción para árboles naturales y Nochebuenas. Algunos aceptan ambos tipos de plantas y otros únicamente flores.Importante señalar que antes de llevar los árboles o las plantas a los centros de acopio, es indispensable entregarlos completamente limpios. Esto implica retirar plásticos, luces, cables, clavos, grapas, listones o bases artificiales. Solo se recibe materia vegetal para evitar la contaminación del proceso de tratamiento.Bosque de San Juan de Aragón y Huerto Educativo, Puerta 7 Del 6 de enero al 15 de febrero, de martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.Mercado de Trueque, Acceso 1 El día 11 de enero, de 8:00 a 13:00 horas.Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1 Durante todo el mes de enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.Más allá de un gesto simbólico, disponer adecuadamente de los árboles y las Nochebuenas permite reincorporar la materia orgánica a procesos de restauración ambiental. Así, aquello que fue el centro de la sala o el adorno principal de las fiestas no desaparece, sino que cambia de forma y regresa al suelo del que alguna vez salió.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR