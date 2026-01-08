Inflación cierra a la baja en diciembre; llega a 3.7%

La inflación llegó a 3.7% en diciembre, señala el informe de precios al consumidor que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dado a conocer la mañana de este jueves.La inflación sorprendió a las instituciones del sector privado, ya que el consenso estimaba que sería de 3.8%, de acuerdo con los resultados de la encuesta que Citi aplicó esta semana a 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis.Considerada el "peor enemigo del dinero", la inflación se colocó dentro del intervalo de variabilidad de 2% a 4% que el Banco de México (Banxico) estableció para lograr la meta explícita de 3%.El Inegi cotiza cerca de 300 productos y servicios, y el que más se encareció fue el chile serrano, con un aumento de 64.4%; seguido del café tostado, cuyo precio se incrementó 27.6%; y luego aparece el tomate verde, al elevarse 25.9%.También destacan las chuletas, costillas y vísceras de res, al subir 19.3% durante la temporada de Navidad.En el otro extremo, como los bienes que más se abarataron, se encuentra el jitomate, cuyo precio se redujo 21.8%; continuando con la cebolla, pues cuesta 21.5% menos; y en tercer lugar se coloca la papa, con una caída de 21.2%.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV