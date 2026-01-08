Jueves, 08 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Investigan agresión de personal de vigilancia en Hospital en Tabasco

El IMSS informó que ya investiga al guardia de seguridad del Hospital General de Zona No. 46, en Villahermosa, Tabasco, tras agredir a derechohabientes que intentaban ingresar al hospital

Por: SUN .

El elemento de seguridad impidió el paso, lo que causó reclamos y empujones de los derechohabientes; mientras uno de ellos lo grababa con un celular y se quejaba por la actitud, el trabajador del Seguro Social le dio un manotazo al celular. ESPECIAL

El elemento de seguridad impidió el paso, lo que causó reclamos y empujones de los derechohabientes; mientras uno de ellos lo grababa con un celular y se quejaba por la actitud, el trabajador del Seguro Social le dio un manotazo al celular. ESPECIAL

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que investiga al elemento de seguridad del Hospital General de Zona (HGZ) No. 46, en Villahermosa, Tabasco, que agredió ayer a unos derechohabientes que exigían entrar al nosocomio.

El elemento de seguridad impidió el paso, lo que causó reclamos y empujones de los derechohabientes; mientras uno de ellos lo grababa con un celular y se quejaba por la actitud, el trabajador del Seguro Social le dio un manotazo al celular.

Al respecto, en una Tarjeta Informativa, la delegación Tabasco del IMSS señaló que "rechaza cualquier tipo de violencia en sus instalaciones" y ya investiga el hecho para tomar las medidas necesarias.

"La Jefatura de Servicios Administrativos solicitó la sustitución del elemento de seguridad y lleva a cabo una investigación sobre lo sucedido el día 6 de enero en las instalaciones del HGZ No. 46, para tomar las medidas correspondientes conforme a la normatividad aplicable", detalló el IMSS.

Refirió que adicionalmente se reforzará la capacitación en materia de buen trato hacia la población derechohabiente, así como con las y los trabajadores.

"El hospital fortalece las medidas para dar cumplimiento a la normativa vigente y reglamento hospitalario para garantizar la salud y seguridad de los pacientes", subrayó.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones